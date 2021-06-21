Неадекватного голого мужчину задержали возле барнаульской многоэтажки

Голого мужчину задержали возле дома № 92 в Северном Власихинском проезде. Как сообщают очевидцы, неадекватного барнаульца поймали сотрудники ЧОП.

Свидетель событий в паблике "Инцидент Барнаул" предполагает, что парень был под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Без одежды мужчина бегал возле дома и кричал, а до и во время задержания звал на помощь.

Как отмечают в сообществе, 12 июня этого мужчину уже задерживали в схожем состоянии по этому адресу и увозили, но, по всей видимости, выписали из медучреждения. "Как оказалось, зря", – добавляют в паблике.

Напомним, в мае в Барнауле заметили полуголого молодого человека, который спокойно прогуливался по территории школы и детской больницы.