Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

Вечером 21 июня в Барнауле почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне в рамках общероссийской акции "Свеча памяти". С начала страшной трагедии прошло 80 лет – именно столько свечей и зажгли участники мероприятия, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Губернатор Виктор Томенко, который тоже посетил акцию, напомнил, что свыше полумиллиона жителей Алтайского края тогда ушли на фронт, но более половины из них не вернулись.

"Память о тех, кто отстоял Отчизну, будущее для всех нас, останется навсегда в наших сердцах. Мы всегда будем помнить и подвиг тружеников тыла… Это было тяжёлое, сложное, страшное и героическое время", – сказал глава региона, подчеркнув, что "воспоминания о войне и подвиге нашего народа делают нас сильнее, ответственнее за настоящее и за мирное будущее нашей страны".

Помимо губернатора, в акции также участвовали председатель АКЗС Александр Романенко, начальник краевого ГУ МВД Андрей Подолян, начальник регионального УФСБ Юрий Мороз, мэр Барнаула Вячеслав Франк, а также представители органов власти и силовых структур.