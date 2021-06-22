На Алтае полицейские задержали двух односельчан, которые "спокойно" пилили берёзы

В Родинском районе полицейские задержали двух односельчан на месте совершения рубки 19 сырорастущих берёз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В отдел полиции поступила информация, что вблизи села Центрального неизвестные мужчины пилят деревья. Оперативники незамедлительно выехали на место совершения предполагаемого противоправного деяния и задержали двух мужчин, которые спокойно пилили берёзы и не ожидали увидеть правоохранителей", – говорится в сообщении.
Во время беседы с полицейскими подозреваемые объяснили, что вели заготовку дров, чтобы топить баню. Ущерб составил более 38 тысяч рублей.
У мужчин изъяли бензопилу и спилы деревьев. Также стражи порядка возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений.
Комментарии
В Алейском районе пилят-никто не торопиться выезжать, машины с пеньками ходят в объезд деревень чтобы не будоражить жителей.
В Шипуново лже дровянники скоро все березы выпилят ,лесхоз им в помощь