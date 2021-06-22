Как пройдёт День памяти и скорби в Барнауле

Во вторник, 22 июня, в Барнауле пройдут мемориальные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В 10:30 в сквере Кири Баева (пр. Калинина) состоится открытие стелы, посвящённой эвакуированным в регион в начале Великой Отечественной войны промышленным предприятиям.

В течение дня у Мемориала Славы состоятся различные памятные мероприятия, а в 16:15 волонтёры Победы присоединятся к Всероссийской минуте молчания в память о жертвах войны и возложат цветы к памятнику.

В 21:45 на Мемориале Славы родственникам красноармейца Михаила Пилюгина передадут землю с мест боев 97-й стрелковой бригады, в рядах которой он служил.

"Долгие годы не только место захоронения, но и фронтовая судьба Михаила Пилюгина не была известна его семье, потерявшей всех мужчин на войне. Лишь недавно удалось установить и обстоятельство, и место гибели нашего земляка", – говорится в сообщении.

В 23:30 в рамках Всероссийской акции памяти "Лучи Победы" с лестницы Нагорного парка подсветят прожекторами ночное небо над Барнаулом в память о жертвах войны.