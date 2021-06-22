Алтайский край вошёл в десятку самых читающих регионов России

Алтайский край входит в десятку самых читающих регионов России по версии "ЛитРес". С января по май библиотеки в регионе обслужили 2842 читателя, которым выдали 7106 экземпляров, сообщает пресс-служба мэрии.

Десятка самых читаемых художественных произведений выглядит так:

Гузель Яхина "Зулейха открывает глаза" Фредрик Бакман "Тревожные люди" Гузель Яхина "Эшелон на Самарканд" Татьяна Устинова "Камея из Ватикана" Алекс Михаэлидес "Безмолвный пациент" Уолтер Тевис "Ход королевы" Фредрик Бакман "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения" Анджей Сапковский "Ведьмак" Роберт Гэлбрейт "Дурная кровь" Элизабет Гилберт "Город женщин"

На научно-популярную литературу приходится 37% спроса, на художественную – 63%. Самыми популярными жанрами являются детективы и триллеры (18%), фантастика, фэнтези, мистика (14%), сентиментальные романы (9%).