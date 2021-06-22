Алтайский край вошёл в десятку самых читающих регионов России

Алтайский край входит в десятку самых читающих регионов России по версии "ЛитРес". С января по май библиотеки в регионе обслужили 2842 читателя, которым выдали 7106 экземпляров, сообщает пресс-служба мэрии.
Десятка самых читаемых художественных произведений выглядит так:
- Гузель Яхина "Зулейха открывает глаза"
- Фредрик Бакман "Тревожные люди"
- Гузель Яхина "Эшелон на Самарканд"
- Татьяна Устинова "Камея из Ватикана"
- Алекс Михаэлидес "Безмолвный пациент"
- Уолтер Тевис "Ход королевы"
- Фредрик Бакман "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения"
- Анджей Сапковский "Ведьмак"
- Роберт Гэлбрейт "Дурная кровь"
- Элизабет Гилберт "Город женщин"
На научно-популярную литературу приходится 37% спроса, на художественную – 63%. Самыми популярными жанрами являются детективы и триллеры (18%), фантастика, фэнтези, мистика (14%), сентиментальные романы (9%).
Комментарии
Но ведь популярность библиотек может свидетельствовать и о том, что многие люди в регионе не могут позволить себе приобретать новые книжки