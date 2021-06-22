В Сибири медведь напал на группу туристов и убил подростка

В природном парке "Ергаки", расположенном на юге Красноярского края, медведь напал на группу туристов. В результате происшествия погиб 16-летний подросток.

Как сообщает Mash, всего в группе было 13 человек. Погибший подрабатывал носильщиком. Также от медведя пострадал один взрослый.

По предварительным данным, медведь мог напасть на группу путешественников из-за голода. Зверь выслеживал людей и напал после того, как подросток оказался один. Двое туристов пошли на поиски подростка, тогда медведь набросился и на них. Отбиться от животного удалось при помощи ножа.

Медведя застрелили прибывшие на место сотрудники природного парка. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.