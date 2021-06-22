В Сибири медведь напал на группу туристов и убил подростка

В природном парке "Ергаки", расположенном на юге Красноярского края, медведь напал на группу туристов. В результате происшествия погиб 16-летний подросток.
Как сообщает Mash, всего в группе было 13 человек. Погибший подрабатывал носильщиком. Также от медведя пострадал один взрослый.
По предварительным данным, медведь мог напасть на группу путешественников из-за голода. Зверь выслеживал людей и напал после того, как подросток оказался один. Двое туристов пошли на поиски подростка, тогда медведь набросился и на них. Отбиться от животного удалось при помощи ножа.
Медведя застрелили прибывшие на место сотрудники природного парка. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Комментарии
Новость изложена просто класс. Сибирь - 13.1 млн кв. км.
пришли на его территорию, еще и застрелили... просто дятлы.
а почему замыкающий группы ( а это должен быть опытный турист ) шел впереди мальчика и позволил ему в Ергаках остаться одному ?
22.06.2021 12:06
- гость -
Тебе и написали - в природном парке "Ергаки".
"Подрабатывал носильщиком"... То есть сегодня можно путешествовать по горам, наняв носильщиков, которые будут нести тебе поклажу? Как в стародавние времена?
Почему мишку не кормили?
22.06.2021 12:50
Виктор
Да представь можно даже чистильщика обуви нанять, или горничную