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Учёные выяснили, что кофе может снизить риск смерти

, ИА "Амител"
Для этого специалисты наблюдали за людьми 11 лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Британские учёные выяснили, что кофе снижает риск развития болезней печени и вероятность летального исхода от них. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи проанализировали данные 494 585 человек. В эксперименте участвовали добровольцы от 40 до 69 лет. Большинство из них признались в любви к кофе (384 818 человек), а остальные сказали, что не употребляли напиток (109 767 человек).

За 11 лет наблюдений специалисты зафиксировали 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 смертельный исход и 1839 случаев жировой болезни печени. 

В результате учёные выяснили, что люди, которые употребляли кофе, на 20% снижали риск развития болезней печени. Риск смерти от таких заболеваний у них снизился на 49%.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.06.2021 13:15
М

А еще прибыльность от кофе сравниться разве что с пивом. Вот если бы люди пили кофе так же как пиво! )

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