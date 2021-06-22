Учёные выяснили, что кофе может снизить риск смерти

Британские учёные выяснили, что кофе снижает риск развития болезней печени и вероятность летального исхода от них. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи проанализировали данные 494 585 человек. В эксперименте участвовали добровольцы от 40 до 69 лет. Большинство из них признались в любви к кофе (384 818 человек), а остальные сказали, что не употребляли напиток (109 767 человек).

За 11 лет наблюдений специалисты зафиксировали 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 смертельный исход и 1839 случаев жировой болезни печени.

В результате учёные выяснили, что люди, которые употребляли кофе, на 20% снижали риск развития болезней печени. Риск смерти от таких заболеваний у них снизился на 49%.