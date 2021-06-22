Россиянам объяснили, как защитить банковскую карту во время летних отпусков

При поездках в отпуск владельцам банковских карт следует соблюдать несколько базовых мер безопасности, рассказал глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что при поездках за рубеж нужно заранее предупредить об этом свой банк, предоставить ему актуальные контактные данные, а также записать номера телефонов и электронные адреса, чтобы быстро решить какие-либо вопросы.

Кроме того, можно установить лимиты для различных операций – в интернете, за границей и так далее. При этом на карте лучше всего держать только ту сумму, которую планируется потратить в ближайшее время.

"Подключите SMS или push-уведомления об операциях по карте и своевременно и внимательно проверяйте подтверждения по совершённым операциям, там обычно указывается наименование торговой точки и сумма операции", – заключил Михаил Бернер.