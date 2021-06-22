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Академия Яшина, ФНЛ и манеж за 470 млн. Что ждёт алтайский футбол в новом сезоне?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Из-за отсутствия денег за барнаульское "Динамо" будут играть только местные воспитанники

Футбольный клуб "Динамо-Барнаул" завершил сезон 2020/2021 на седьмом месте в чемпионате ПФЛ в подгруппе "Урал-Приволжье". Для нашего коллектива, у которого один из самых маленьких бюджетов в лиге (около 39 миллионов, – прим. ред.), такой результат в первом же сезоне после реформы ПФЛ можно назвать успешным, подчеркнул во время пресс-конференции 21 июня президент клуба Алексей Минин. Новый сезон бело-голубые начнут в ФНЛ-2. Но из-за отсутствия денег за "Динамо" будут играть исключительно местные воспитанники. В будущем таланты планируют искать в филиале академии имени Льва Яшина московского "Динамо", которую откроют в Барнауле уже в июле этого года. В школе будут заниматься около 100 самых перспективных ребят города. Рассказываем, чего ждать алтайским любителям футбола от главной команды края в новом сезоне.

Где будет играть "Динамо-Барнаул"?

Во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. С этого сезона ПФЛ расформируют и 79 команд разобьют на четыре группы. Предварительно динамовцы также останутся выступать в зоне "Урал-Поволжье". Её расширят до 20 команд. Сюда могут добавиться именитая томская "Томь" и омский "Иртыш", покинувшие основной турнир ФНЛ по итогам прошлого сезона (команды заняли последние места, – прим. ред.). Также соперниками барнаульского клуба может стать легендарный пермский "Амкар", который возвращается в профессиональный футбол после банкротства клуба. Напомним, несколько лет назад пермяки были середняком РПЛ (Российская премьер-лига, – прим. ред.) и даже выходили в финал Кубка страны.

Какой бюджет будет у команды?

39 миллионов рублей – столько же, как и в прошлом сезоне. Это самая маленькая сумма среди всех клубов зоны "Урал-Поволжье". Для сравнения: бюджеты "Новосибирска" и "КамАЗа" превышают 200-250 миллионов рублей в год. Деньги алтайская команда получает из краевого бюджета. Сумму "Динамо" не меняли с 2004 года. Хотя за это время стоимость футболистов и расходы на перелёты выросли в несколько раз. Частные инвесторы выделяют клубу ещё около 3-4 миллионов в год. Эти деньги направляют на премиальный фонд для футболистов и тренерского штаба. За любую победу команда получала 290 тысяч рублей, за "ничью" на выезде – 180 тысяч рублей.

Директор бело-голубых Алексей Минин отметил, что 39 миллионов не хватит "Динамо" даже на то, чтобы оплатить все выезды, которых, кстати, в новом сезоне станет на пять больше. В Пермь, например, придётся летать с пересадками. Руководитель алтайского клуба намерен обратиться к руководству региона, депутатам АКЗС с просьбой выделить дополнительно несколько миллионов.

Алексей Минин считает, что  "Динамо" сможет претендовать на места в верхней части турнирной таблицы. Новый сезон стартует уже в середине июля. Расписание матчей станет известно в течение недели.

А кто будет играть?

Костяк состава прошлого сезона сохранят, сообщил Минин. Это молодые местные воспитанники из академии "Динамо". Денег на покупку дорогих и опытных игроков у динамовцев нет. Президент клуба также отметил, что, скорее всего, коллектив покинут несколько игроков, которые планируют перейти в более именитые команды на другие деньги.

В барнаульском "Динамо" рассказали, что в прошлом сезоне самые большие зарплаты в команде составили 50 тысяч рублей в месяц, и их получали лишь несколько ведущих игроков. Основная часть футболистов зарабатывали по 40 тысяч рублей.

Будут ли ремонтировать стадион "Динамо" в Барнауле?

На главной футбольной арене Барнаула уже навели порядок в прошлом сезоне. Заменили часть кресел на трибунах, обновили фасад и установили новое информационное табло. Сейчас стадион "Динамо" полностью соответствует уровню ФНЛ. Но всё ещё необходимо обновить систему освещения. Минин сообщил, что клуб ведёт переговоры с мэрией Барнаула, чтобы городские власти совместно с частными спонсорами выделили около 3,5 миллиона на замену оборудования. И тогда на стадионе можно будет играть в футбол даже поздним вечером.

А кто-то вообще ходит на матчи в Барнауле?

Да. Барнаульский клуб остаётся одной из самых посещаемых команд в России за Уралом. В прошлом сезоне из-за ограничений, связанных с коронавирусом, матчи посещали не более 600-700 человек. Но зато в три раза увеличилась аудитория онлайн-трансляций домашних игр "Динамо" – с тысячи до трёх тысяч человек.

Сколько будет стоить билет на матчи?

Как и в прошлые годы – 200 рублей, но для льготных категорий (пенсионеры, инвалиды и дети) есть скидки.

Что ещё нового ждёт футбол в Барнауле?

В нашем городе откроют единственную в Сибири официальную академию легендарного московского "Динамо". В ней будут заниматься самые талантливые воспитанники футбольной школы барнаульского "Динамо". Тренеры отберут около 100-120 человек (всего в школе около 500 человек, – прим. ред.), которые будут за счёт средств академии участвовать в детских футбольных турнирах. Самые перспективные ребята смогут попасть в состав московской молодёжной команды "Динамо".

По словам Минина, для нужд академии уже купили автобус и ноутбуки. Все тренировки будут записывать на видео и отсылать в Москву на просмотр скаутов и тренеров главного "Динамо".

Откроют академию в июле. В церемонии открытия могут принять участие легенды московского "Динамо" прошлых лет.

А футбольный манеж построят?

Да. Причём обещают сразу два. Возвести спортивные объекты планируют за средства краевого бюджета в рамках соглашения между РФС и властями региона. Один из манежей появится на базе школы "Трансмаш", которая находится в аварийном состоянии. На строительство необходимо около 470 миллионов рублей. В этом году готовят проект манежа. Сдать объект намерены к концу 2024 года. Минин отметил, что эта спортивная арена не будет отличаться от СК "Темп". Трибуны рассчитаны на 1500 человек, а сам манеж будет работать круглый год.

Где появится второй крытый стадион – пока неизвестно. При этом руководство клуба опасается, что из-за роста цен на стройматериалы стоимость манежа подорожает на треть. Впрочем, Алексей Минин выразил уверенность, что краевые власти смогут найти деньги на манеж, который просто необходим Барнаулу для появления местных Мбаппе и Холландов.

Добавим, в мае 2021 года Алтайский край заключил соглашение с РФС о развитии футбола в регионе. Предполагается, что это позволит построить десятки футбольных полей и обучить детских тренеров. Также на Алтае планируют создать более 200 новых мужских и женских команд для участия в соревнованиях регионального и всероссийского уровня по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и футболу 8х8. В дополнение к четырём имеющимся детским футбольным центрам в регионе появится ещё одно учреждение с этим статусом.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

22.06.2021 16:06
- гость -

А зачем в Барнауле футбольная команда за счет краевого бюджета?
Реал что, за счет бюджета Мадрида существует? Скинуть надо этот балласт.

22.06.2021 16:11
гость

Закройте этот мусарской притон

22.06.2021 16:15
Павсекакий

"Деньги алтайская команда получает из краевого бюджета."
-----
А что сами не зарабатывают?
Нахрена нам все эти траты, многочисленные лиги, если лучшие из лучших не могут ничего показать в итоге?
Правильно предлагали, надо из бюджета больным детям помогать, а футболистам пусть фанаты СМС-ками скидываются.
Плохо играл - ходи голодный.

22.06.2021 16:18
Кока-кольщик

Директор бело-голубых Алексей Минин отметил, что 39 миллионов не хватит "Динамо" даже на то, чтобы оплатить все выезды

ну то есть, как и предсказывали, очередная команда из зоны "Восток" подходит к своему финансовому краху.

22.06.2021 16:19
Кока-кольщик

Правильно предлагали, надо из бюджета больным детям помогать, а футболистам пусть фанаты СМС-ками скидываются.

а здоровым детям куда? в тикток?

22.06.2021 16:37
- гость -

Да ребята приехали. Посещаемость никакая, футбол не зрелищный, а они 200 рублев просят. Стыдобища. Даже шашлык теперь не продают у стадиона - че там делать?
50-100 руб цена этому стрёму

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