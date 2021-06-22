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В Кремле допустили "неминуемую" дискриминацию россиян без иммунитета от COVID-19

, ИА "Амител"
При этом вопрос о жалобах непривитых людей на дискриминацию является поводом для обсуждения оперштабом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию граждан без иммунитета к коронавирусу. По его словам, жители России, которые не перенесли коронавирус или не сделали прививку от него, представляют угрозу для остальных людей.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", – сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Отдельно Песков добавил, что информация уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о жалобах непривитых людей на дискриминацию является поводом для обсуждения оперштабом. Омбудсмен подчеркнула, что ей стало известно о случаях, когда за отказ вакцинироваться работникам угрожают лишением премии или увольнением.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.06.2021 17:37
- гость -

Какая разница для остальных: есть у тебя прививка или нет?
Привитый также может заболеть и заражать других!

22.06.2021 17:38
гость

Так проведите поголовное тестирование на антитела и убедитесь, сколько людей у нас с иммунитетом! или не выгодно? Куда тогда вакцину девать?
Сколько там нужно для выработки коллективного иммунитета переболевших? 60%? Все 80 по стране сразу выявятся!

22.06.2021 17:41
- гость -

Будем скрываться как староверы от никонианцев. История на новом витке.

22.06.2021 17:42
- гость -

Скорее привитые и те кто легко переносит являются угрозой для непривитых и неболевших. Умеют же у нас все перевернуть вверх дном.

22.06.2021 17:49
- гость -

когда за отказ вакцинироваться работникам угрожают лишением премии или увольнением.
А это уже должна разбираться прокуратура, нет такой статьи в ТК РФ, увольнение по причине отказа ОТ ПРИВИВКИ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Помимо Конституции, ГК РФ, ТК РФ есть еще такой Закон.
Пусть попробуют уволить.

22.06.2021 17:55
- гость -

Дожили здоровый человек опасен для окружающих!

22.06.2021 17:58
- гость -

22.06.2021 17:49
- гость -

Уволят без проблем и ничего ты не добьешься, гарантирую

22.06.2021 18:57
Пионер

Ну если ума нет, то конечно будут. Тут за маски некоторые покусать готовы, разбрызгивая сопли и слюни, а за прививочку-то.

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