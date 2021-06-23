Кассы у "Титов-Арены" снесли в Барнауле. Где теперь покупать билеты на хоккей?

Кассы, расположенные рядом с "Титов-Ареной" в Барнауле, демонтированы. Работы провели всего за несколько дней. На протяжении 50 лет хоккейные болельщики именно там покупали билеты на матчи местной команды мастеров. Об этом amic.ru рассказал один из управляющих спортивной арены – Алексей Чемоданов. Объясняем, почему кассы снесли и где теперь можно приобрести билеты на игры "Динамо-Алтая".

Почему сносят?

Кассы уже давно устарели. Их возвели ещё в 60-е и за полвека ремонтировали всего несколько раз. Стоять в очередях за билетами – особенно зимой – на улице не комфортно. В современных ледовых аренах они уже давно расположены внутри.

И где покупать тогда билеты?

Уже два сезона болельщики покупают билеты на игры "Динамо-Алтай" внутри "Титов-Арены". Кассы построили во время реконструкции Дворца спорта. Также приобрести билеты можно дистанционно на сайтах "Динамо" и "Кассы.ру".

Что планируют построить вместо касс?

Пока неизвестно. Скорее всего, территорию благоустроят для болельщиков.

Как пояснил Алексей Чемоданов, в этом году планируется завершить ремонт фасада здания. Его обошьют вторым слоем сэндвич-панелей белого цвета.

Обновлённую "Титов-Арену" торжественно открыли в сентябре 2019 года. Внутри дворца провели капитальный ремонт. В процессе реконструкции площадки с помощью переноса VIP-ложи число посадочных мест удалось увеличить с 3800 до 4600 человек. В отремонтированном фойе появилось два кафе. На первом этаже разместился официальный магазин спортивной атрибутики "Динамо-Алтай". На фасаде ледового дворца также установили огромный медиаэкран. По нему, например, показывали матчи сборной России по футболу во время Евро-2020.