Эстония разрешила въезд россиянам, привитым "Спутником V"

Эстония первой из европейских стран разрешила въезд на свою территорию для вакцинированных "Спутником V" иностранцев. Привитые туристы могут въезжать на территорию государства с любыми целями.

Как сообщает РБК, гости страны не обязаны соблюдать изоляцию и могут свободно передвигаться по территории Эстонии. Такая возможность есть у жителей стран, где число положительных тестов на коронавирус составляет не более 75 на 100 тысяч населения.

При этом в числе прочих власти Эстонии признают и российский препарат "Спутник V". При этом сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса должен быть не старше шести месяцев.