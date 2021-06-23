Движение по одной полосе открыли по мосту во Власихе

Дорожники открыли движение по мосту на улице Мамонтова во Власихе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Движение по объездной дороге закрыли. Это нужно для демонтажа объездной дороги и устройству асфальтобетонного покрытия в местах примыканий. После окончания работ ограничение снимут по обеим полосам.
"В рамках реконструкции моста в с. Власиха старая конструкция была демонтирована и устроена временная объездная дорога. В настоящее время построен новый мост и тротуары, установлены перильные ограждения, водоотводные сооружения. Также будет установлено освещение", – напомнили в мэрии.
Общая стоимость ремонтных работ составляет 53 миллиона рублей.
Комментарии
Как всегда принято самое лучшее решение, теперь создали пробки с ревностным светофором. Доделать мост,запустить нормальное движение, а после спокойно сносить объезд у наших дорожников это не практикуется. Иначе мало кто заметит их героический и важный труд...