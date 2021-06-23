Движение по одной полосе открыли по мосту во Власихе

Дорожники открыли движение по мосту на улице Мамонтова во Власихе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Движение по объездной дороге закрыли. Это нужно для демонтажа объездной дороги и устройству асфальтобетонного покрытия в местах примыканий. После окончания работ ограничение снимут по обеим полосам.

"В рамках реконструкции моста в с. Власиха старая конструкция была демонтирована и устроена временная объездная дорога. В настоящее время построен новый мост и тротуары, установлены перильные ограждения, водоотводные сооружения. Также будет установлено освещение", – напомнили в мэрии.

Общая стоимость ремонтных работ составляет 53 миллиона рублей.