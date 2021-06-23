Три человека пострадали из-за одного клеща в Приморье

Три человека пострадали при опрокидывании иномарки в Приморье. Причиной происшествия стал клещ, которого автолюбительница пыталась снять с плеча.

За рулем иномарки находилась 41-летняя женщина. Кроме неё в машине сидели её дети – 15-летний сын и 8-летняя дочь.

Водитель почувствовала на плече клеща. Не отпуская руль и не останавливаясь, она попросила свою дочь подать бутылку с водой, чтобы поместить туда клеща. Из-за того что автомобилистка отвлеклась, машина съехала в кювет.

"В результате удара женщина получила травму головы и перелом рёбер. Её сыну врачи диагностировали травмы головы и перелом плеча, у дочери – травмы позвоночника", – сообщили в региональном МВД.