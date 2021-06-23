Новым прокурором Алтайского края может стать уроженец Омской области

Комитеты Совфеда провели консультации по кандидатам на должность региональных прокуроров. Рассматривался вопрос и о назначении для Алтайского края.

На этот пост предложили кандидатуру уроженца Омской области, зампрокурора Сахалинской области Антона Германа.

"На совместное заседание комитетов был приглашён генпрокурор России и сенаторы РФ – представители соответствующих субъектов", – сказал председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Антон Герман в 2000 году закончил Омскую академию МВД. Он работал в управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Приморского края, а позднее руководил этим отделом в Сахалинской области. Имеет несколько наград и поощрений от прокуроров областей.