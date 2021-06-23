Алтайский край получил 4 миллиарда на новый корпус детского медцентра

Около четырёх миллиардов рублей выделили на строительство нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства в Барнауле. Средства поступили из федерального бюджета, сообщает ТАСС.

"В 2022 году планируется начать строительство хирургического корпуса, средства федерального бюджета для начала строительства уже доведены. Речь идёт о 3,8 млрд рублей из федерального бюджета и софинансировании из краевого бюджета в размере 225 млн рублей. Это средства на строительство с учётом стоимости высокотехнологичного медицинского оборудования", – рассказали агентству в региональном Минздраве.

В новом корпусе разместят 165 коек хирургического, онкологического, травматологического, урологического, ортопедического и нейрохирургических отделений. С введением корпуса в эксплуатацию дети смогут получать помощь нейрохирургов в Алтайском крае. Сейчас для этого приходится ездить в Новосибирскую область.