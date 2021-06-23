В Воронежской области ищут контрактника-беглеца из Барнаула

Контрактника из Барнаула объявили в розыск в Воронежской области. Ориентировки на молодого человека распространяют в социальных сетях.

"Уроженец Барнаула, проходивший военную службу по контракту в в/ч 91711, дислоцирующейся в Богучаре, не прибыл в воинскую часть для выполнения обязанностей военной службы и был объявлен в розыск", – сказано в распространяемом сообщении.

В ориентировке отмечается, что в действиях военнослужащего усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 337 и ст. 338 "Дезертирство".

Предполагается, что солдат-контрактник мог уехать из Воронежской области и вернуться в Барнаул.