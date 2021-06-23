Алтайский край и Республика Алтай подписали соглашение о единых тарифах на электроэнергию

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил о снижении с 1 июля стоимости электроэнергии для юридических лиц региона. Это стало возможно в силу заключения между правительством субъекта и Алтайским краем соглашения о единых котловых тарифах для территориальных сетевых организаций.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, это позволит уже с 1 июля 2021 года снизить тарифы для юридических лиц, в том числе бюджетных организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Алтай, в среднем на 20,5%. Вопрос по снижению тарифа для населения также будет рассматриваться после подготовки федеральными структурами соответствующей нормативно-правовой базы.

Как отметил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, несмотря на снижение стоимости электроэнергии в Республике Алтай, в крае стоимость электроэнергии не вырастет.