32 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 32 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Кош-Агачского района, у шести жителей города Горно-Алтайска, у четырёх жителей Майминского района, у четырёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Чемальского района и у жителя Турочакского района.

За весь период в регионе выявили 17 630 заражений COVID-19. Из этого числа выздоровели 16 943 пациента, в том числе 21 – за последние сутки.

Ранее в регионе умерло 285 человек с подтверждённым коронавирусом. Из них 240 скончались непосредственно от ковида.