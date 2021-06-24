Лжебанкир обрадовал жительницу Бийска огромным кешбэком и похитил деньги с её карты

Жительница Бийска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестные украли с её банковской карты 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в обеденное время 62-летней горожанке позвонил незнакомец и представился сотрудником банка.
Молодой человек обрадовал женщину, что за использование банковской карты ей положен кешбэк в 16 тысяч рублей. Для его получения нужно всего лишь сообщить коды из SMS.
"Бийчанка так и сделала, после чего с ее счета произошло списание почти 35 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину". Злоумышленника ищут.
Комментарии