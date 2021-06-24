В Барнауле на оживленной улице в тестовом режиме изменят организацию дорожного движения

С 9 июля в Барнауле в тестовом изменят схему движения по ул. Энтузиастов в районе пересечения с ул. Попова при движении от ул. Солнечная Поляна. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что на этом участке отключат правоповоротную секцию, а движение по полосам будет осуществляться следующим образом: с левой полосы – только прямо, с правой полосы – прямо и направо.

Это нужно для повышения пропускной способности ул. Энтузиастов в связи с активной жилой застройкой в этой части города. Если изменения положительно повлияют на пропускную способность, то такую схему движения оставят на постоянной основе.