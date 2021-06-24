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КПРФ назвала своих кандидатов в Госдуму от Алтайского края

, ИА "Амител"
Территориальный список, в который вошли два Алтая и Республика Тыва, возглавила руководитель КПРФ в АКЗС Мария Прусакова
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

КПРФ определили своих кандидатов от Алтайского края на выборах Государственную Думу. Решение коммунисты приняли на съезде партии, которое состоялось в четверг, 24 июня.

Как сообщает "Политсиб", по одномандатным избирательным округам список выглядит следующим образом:

  • Мария Прусакова, глава фракции КПРФ в АКЗС – Рубцовский округ № 40;
  • Андрей Кривов, председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии – Барнаульский округ №3 9;
  • Антон Арцибашев, секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественными организациями – Бийский округ № 41;
  • Анна Левашева, координатор движения "За новый социализм" – Славгородский округ № 42.

Территориальное деление в 2021 году у КПРФ выглядит следующим образом: в одну группу входят Алтайский край, Республика Алтай и Республика Тыва. На прошлых выборах в эту же группу входила Хакасия.

Территориальный список на грядущих выборах выглядит следующим образом:

  1. Мария Прусакова, руководитель КПРФ в Алтайском крае;
  2. Анжелика Глазкова, супруга лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина;
  3. Аржан Бакрасов, депутат райсовета Усть-Канского района Республики Алтай;
  4. Роман Тамоев, глава КПРФ в Туве;
  5. Антон Арцибашев, секретарь по работе с молодежью в алтайском крайкоме КПРФ;
  6. Николай Ким, депутат горсовета Горно-Алтайска;
  7. Лодой-Дамба Куулар, заведующий организационно-партийным отделом Тувинского отделения КПРФ.

Как отмечает издание, из списка исчез действующий депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, который в этот раз будет участвовать в выборах по федеральному списку коммунистической партии. Последние пять лет он был единственным депутатом от КПРФ, который представлял интересы региона в Госдуме. В 2016 году он возглавлял территориальную группу, в которую входил Алтайский край, однако пройти из всего списка удалось только ему.

При этом выдвигать от Алтайского края не стали и Павла Грудинина, который, по слухам, мог войти в территориальный список. Как и Шаргунов, он будет избираться в государственную думу на федеральном уровне.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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