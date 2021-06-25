В Барнауле задержали закладчицу с 146 свёртками героина

В Барнауле полицейские задержали 33-летнюю жительницу Новосибирска, которая намеревалась сбыть на территории города 350 граммов героина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленница попалась, когда делала закладки в Центральном районе Барнаула.

"146 свёртков общей массой 80 граммов были обнаружены и изъяты у подозреваемой при задержании. Согласно исследованию, в них находился героин. Ещё 27 свертков и полиэтиленовый пакет с наркотическими средствами – в съёмной квартире в Новосибирске. В них тоже оказался героин, общая масса которого составила 270 граммов", – говорится в сообщении.

Женщина объяснила полицейским, что нелегальный заработок ей предложил мужчина, с которым она познакомилась в январе 2020 года. Через мессенджер она получала фото с местонахождением наркотиков в Новосибирске, а затем на такси уезжала с партией в Барнаул для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере". Женщину заключили под стражу.