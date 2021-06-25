В Барнауле задержали закладчицу с 146 свёртками героина

В Барнауле полицейские задержали 33-летнюю жительницу Новосибирска, которая намеревалась сбыть на территории города 350 граммов героина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Злоумышленница попалась, когда делала закладки в Центральном районе Барнаула.
"146 свёртков общей массой 80 граммов были обнаружены и изъяты у подозреваемой при задержании. Согласно исследованию, в них находился героин. Ещё 27 свертков и полиэтиленовый пакет с наркотическими средствами – в съёмной квартире в Новосибирске. В них тоже оказался героин, общая масса которого составила 270 граммов", – говорится в сообщении.
Женщина объяснила полицейским, что нелегальный заработок ей предложил мужчина, с которым она познакомилась в январе 2020 года. Через мессенджер она получала фото с местонахождением наркотиков в Новосибирске, а затем на такси уезжала с партией в Барнаул для дальнейшего сбыта.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере". Женщину заключили под стражу.
Комментарии
Полицейские очередной раз расписались даже не знаю уже в чём, собственном не профессионализме, взяв очередного кладмена или материальной заинтересованности в поддержке сложившейся порочной системы. Какая-то бессмысленная деятельность с точки зрения налогоплательщика оплачивающего весь этот "героизм".
25.06.2021 11:09
АБОРИГЕН
Ну ты то там спец, судя по всему. Наркодилерами занимается не полиция, а наркоконтроль. Там ребята посерьезнее.
25.06.2021 11:15
- гость -
Вона оно как! Не полиция! Наверное именно потому что это не полиция они входят в структуру МВД, а начальник там генерал-лейтенант ПОЛИЦИИ Андрей Иванович Храпов? Ну башкой то думай прежде чем вскукареки свои строчить.
25.06.2021 11:23
АБОРИГЕН
Туповатый, попробуй на автомат в хате с полицейской дубинкой, а потом будешь быковать.
25.06.2021 11:26
- гость -
Господи ,что ты такое несешь. (
ТУт только Абориген в адеквате .
25.06.2021 11:46
dfktynjybq
Погугли и вспомнишь про Бога. Сколько спецназ брал московского стрелка месяц назад?
Наркодилеры - это тебе не бабушки на скамейках. У них деньги.