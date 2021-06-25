Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 26 июня

В субботу, 26 июня, в Барнауле пройдёт экологическая акция по раздельному сбору отходов "Мобильный экодвор". Принимать вторсырье будут на 19 площадках, сообщают в мэрии.

Стационарная точка будет работать с 10:00 до 13:00 у дома № 152 по проспекту Ленина – рядом с парком "Солнечный ветер". Мобильные пункты проедут по четырём маршрутам.

Маршрут № 1

10:00-10:40 – пос. Южный, Чайковского, 19;

10:55-11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35-12:10 – ТРЦ "Гулливер";

12:20 -12:50 – пр. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00-10:30 – пр. Комсомольский, 44;

10:40-11:10 – ул. Чкалова, 57;

11:20-11:50 – ТЦ "Россия" (пр. Ленина, 71);

12:00-12:30 – парк "Изумрудный" (со стороны центрального входа).

Маршрут № 3

10:00-10:30 – пр. Энергетиков, 2;

10:40-11:10 – ЖК "Балтийская Крепость";

11:20-12:00 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:10-12:40 – "Квартал 2000" (между домами № 7 и 13 по ул. Взлётной);

12:55-13:25 – ТРЦ "Огни".

Маршрут № 4

10:00-10:30 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50-11:30 – микрорайон "Дружный";

11:40-12:10 – пл. Народная;

12:20-12:45 – парк "Эдельвейс";

13:00-13:25 – ул. Телефонная, 54.

Всё вторсырьё, собранное на акции, отправят на переработку. Узнать перечень принимаемых отходов можно на странице мероприятия.