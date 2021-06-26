Барнаулец зарезал младшего брата после застолья

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.

Как сообщили в алтайском СУ СКР, вечером 23 июня горожанин пришёл в гости к своему младшему брату. После застолья между родственниками произошла ссора, которая переросла в драку.

"Старший брат из-за малозначительного повода умышленно нанёс хозяину дома множественные удары в область жизненно важных органов и покинул место преступления. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался на месте", – говорится в сообщении.

Обвиняемого задержали. Следователи решают вопрос, чтобы заключить его под стражу.