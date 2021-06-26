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Новости

Барнаулец зарезал младшего брата после застолья

, ИА "Амител"
Правоохранители намерены заключить обвиняемого под стражу
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.

Как сообщили в алтайском СУ СКР, вечером 23 июня горожанин пришёл в гости к своему младшему брату. После застолья между родственниками произошла ссора, которая переросла в драку.

"Старший брат из-за малозначительного повода умышленно нанёс хозяину дома множественные удары в область жизненно важных органов и покинул место преступления. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался на месте", – говорится в сообщении.

Обвиняемого задержали. Следователи решают вопрос, чтобы заключить его под стражу.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.06.2021 13:21
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26.06.2021 13:57
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идиотов собирают по тюрьмам

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