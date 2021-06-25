В Барнауле осталось всего 65 свободных коек для больных коронавирусом

На утро 25 июня в барнаульских больницах осталось 65 свободных мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает "Толк" со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Пациентов могут разместить в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, краевом кардиологическом диспансере и барнаульской горбольнице № 11.

В городской больнице № 5, которая считается главным ковидным госпиталем Барнаула, свободных коек не осталось.

Отметим, что, по данным регионального оперативного штаба, количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю увеличилось с 278 до 399.

Суммарно количество мест увеличилось с 1312 до 2147. Из этого следует, что коечный фонд заполнен почти на 83%.