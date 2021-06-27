Беженка из Северной Кореи рассказала об условиях содержания в трудовых лагерях

Беженка из Северной Кореи Чжихён Пак рассказала о том, с чем сталкиваются заключенные в трудовых лагерях. Об этом сообщает "Лента".
Пак сослали в лагерь в 2003 году. В бараках без окон, по ее словам, стояла страшная вонь, а заключенным не разрешали мыться.
"У нас не было нормальных туалетов, нельзя было уединиться. Когда мы справляли нужду, то не могли отвести взгляд от надзирателей - в противном случае нас избивали", — рассказала беженка.
Происходящее она сравнила с холокостом, который направлен против своего народа.
Также, по ее словам, заключенных заставляли ходить босиком, чтобы они не смогли сбежать. Из-за этого многие получали серьезные травмы. Тех, кто пытался немного отдохнуть во время работ, начинали избивать.
Комментарии
а в СССР детей ели
В ГУЛАГе побывало 149% населения
Сталин лично убил 18 миллиардов жителей.
верим всей желтизне
а вот из другой новости:
"Кореянка Пак Ёнми, в детстве сбежавшая с матерью из Северной Кореи, рассказала об опыте обучения в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
«Я ожидала, что я вкладываю все эти деньги и трачу время и силы на то, чтобы научиться думать. Но они вместо этого учат вас думать так, как они считают правильным. <...> Я думала, в США все иначе, но я увидела так много схожего с Северной Кореей, что я начала беспокоиться», — приводит телеканал ее слова.
Беженка рассказала, что уже на первых собеседованиях сотрудники университета раскритиковали ее за любовь к классической литературе, указывая на «колониальное и расистское мировоззрение» авторов XIX века."
и т.д.
Кому верить?
Кому верить?Живущей в Англии беженке с 20-летним стажем.В статье не упоминаются китайцы.А как они измывались над северокорейцами!Гораздо жёстче чем русские,которые морили голодом украинцев!