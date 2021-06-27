Беженка из Северной Кореи рассказала об условиях содержания в трудовых лагерях

Беженка из Северной Кореи Чжихён Пак рассказала о том, с чем сталкиваются заключенные в трудовых лагерях. Об этом сообщает "Лента".

Пак сослали в лагерь в 2003 году. В бараках без окон, по ее словам, стояла страшная вонь, а заключенным не разрешали мыться.

"У нас не было нормальных туалетов, нельзя было уединиться. Когда мы справляли нужду, то не могли отвести взгляд от надзирателей - в противном случае нас избивали", — рассказала беженка.

Происходящее она сравнила с холокостом, который направлен против своего народа.

Также, по ее словам, заключенных заставляли ходить босиком, чтобы они не смогли сбежать. Из-за этого многие получали серьезные травмы. Тех, кто пытался немного отдохнуть во время работ, начинали избивать.