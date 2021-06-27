Всероссийский крестный ход начался в Алтайском крае

В Алтайском крае начался всероссийский крестный ход "Барнаул – Коробейниково". Об этом сообщили в барнаульской епархии.

"Как и в прошлом году, маршрут крестного хода проляжет не по федеральной трассе А322, а по частично асфальтированным, полевым и насыпным дорогам по следующему маршруту: Барнаул – с.Новороманово – с.Калманка – с.Красноярка – с.Белово – с.Усть-Пристань – озеро недалеко от Елбанки – с.Коробейниково.", — сказано в сообщении.

Паломники будут идти 7 дней, протяженность маршрута составит 200 км.

Ежедневно по маршруту крестного хода будут совершаться Божественные литургии, читаться акафисты Божией Матери, служиться молебны.