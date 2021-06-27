С 1 июля пенсию можно будет получить только на карту "Мир" или наличными

Пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные пособия с 1 июля можно будет получить только на карту "Мир". Те, кто не хочет или не может пользоваться картой, смогут забирать деньги наличными или получать на банковский счёт, который не привязан к карте.

Как отмечает РИА Новости, требование коснётся только тех, кто получает выплаты на карты международных платёжных систем. Тех, кто получает деньги на счета по вкладу, номинальный счёт, почтой или тех, кто проживает за пределами РФ, это требование не коснётся.

Для этих категорий граждан с 1 июля порядок получения выплат не изменится.