Женщины подрались в Домодедово из-за социальной дистанции

В московском Домодедово две женщины подрались из-за социальной дистанции, не поделив сидячее место. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Telegram-канал "PRanya Якутия".

Девушка, которая сидела в кресле, стала толкать ногами чемодан женщины, пытавшейся сесть рядом. Та в ответ ударила обидчицу сумкой и ушла с места инцидента.

В тот же день пьяный пассажир в этом аэропорту избил молодого человека из-за длинных волос. Драка началась, когда люди покидали борт самолёта. Помочь пострадавшему попытались окружающие люди. Они ногами стали отталкивать дебошира, который повалил парня на землю и начал бить.