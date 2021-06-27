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Барнаульские активисты провели второй пикет против сноса Речного вокзала

, ИА "Амител"
Общественники считают, что высотное строительство на береги Оби недопустимо

Пикет против строительства ЖК на Речном вокзале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Общественники Барнаула, выступающие против сноса и застройки Речного вокзала, готовы регулярно выходить на пикеты. О своём намерении активисты заявили 27 июня на второй протестной акции. На неё пришли всего около 30 жителей города. 

Активисты считают, что высотное строительство на месте Речного вокзала может помешать продлению набережной, а также закроет вид на Обь и Новый мост с проспекта Ленина.

Однако, признают общественники, их позицию разделяют далеко не все барнаульцы: многие считают, что здание речного вокзала заброшено, это "помойка", "бомжатник" и не имеет ценности. А потому не имеют ничего против высотного строительства. 

Но общественников мнение большинства не останавливает. Сейчас группа инициативных барнаульцев продолжает собирать подписи среди горожан, поддерживающих сохранение речного вокзала. Документ они намерены направить губернатору края Виктору Томенко.

Что планируют построить на Речном?

Компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) приобрела земельный участок со зданием речного вокзала в конце 2020 года. Девелопер не раскрывал подробности проекта, но было известно, что на берегу Оби планируют построить высотный комплекс.

Лишь 19 июня "Селф" представил проект Общественной палате Барнаула. По задумке на месте здания речного вокзала построят два высотных многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественную парковку, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад.

В проект входит и благоустройство набережной реки Оби. При этом на территории предусмотрено строительство помещения барнаульского речного порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.

Общественная палата Барнаула одобрила проект, а значит, уже скоро компания приступит к его реализации.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.06.2021 17:55
Виктор

Жалко Речной!

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