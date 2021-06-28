Алтайский край вошел в пятерку регионов с наименее доступным жильем

В России рассчитали доступность жилья в регионах по итогам первого квартала 2021 года, сообщает РИА Новости. Этот показатель зависит от того, сколько лет будет копить на жилье семья с одним ребенком.

Рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Там семье на покупку жилья требуется копить сбережения минимум 1,1, 1,6 и 2,8 года, соответственно.

Меньше четырех лет этот показатель также составил в Ханты-Мансийском автономном округе (3,3 года), Мурманской области (3,4) Камчатском крае (3,6) и Республике Коми (3,8).

Хуже всего в этой сфере дела обстоят в Севастополе (15,9), Кабардино-Балкарии (15,1), Крыме (14), Чечне (13,5), и Алтайском крае (13,5).

Алтайский край занял 78-е место в России и последнее в Сибири. Отметим, что за год показатель ухудшился. Если в 2020 году алтайской семье с ребенком на покупку жилья требовалось копить сбережения минимум 12,4 года, то в 2021 уже 13,5 лет. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м. составила в регионе 3,4 млн рублей.