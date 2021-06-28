С 28 июня у 87 тысяч барнаульцев отключают горячую воду

С 28 июня десятки тысяч жителей Барнаула остаются без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба СГК.

Энергетики проверят тепловые сети на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.

Поэтапное отключение горячей воды будет выглядеть следующим образом:

– с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлётная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатного и Южного.

– С 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт, по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт.

Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение в ходе опрессовки, можно узнать на карте (текущий этап обозначен синим цветом):