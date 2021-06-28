С 28 июня у 87 тысяч барнаульцев отключают горячую воду

С 28 июня десятки тысяч жителей Барнаула остаются без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба СГК.
Энергетики проверят тепловые сети на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.
Поэтапное отключение горячей воды будет выглядеть следующим образом:
– с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлётная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатного и Южного.
– С 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт, по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт.
Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение в ходе опрессовки, можно узнать на карте (текущий этап обозначен синим цветом):
Комментарии
В разгар пандемии воду отключают что тут скажешь
28.06.2021 11:20
- гость -
В разгар пандемии воду отключают что тут скажешь
Кто такой умный придумал в самый разгар лето отключать воду? Наверное тот же, что продал на уничтожение городские муниципальные бани.
28.06.2021 12:25
- гость -
Отключают максимум на 10 дней, а не на месяц, как в прошлые года.Отключают в теплое время, а не в холода, как раньше.И эти 10 дней можно вполне обойтись тазиками.Честь и хвала тем, кто разработал такую тактику отключения ГВС, и воплотил ее в жизнь!!!Только похвалы и благодарность этим людям!!!!МОЛОДЦЫ!!!
Редакция, вы что-то путаете. Ваши слова разнятся с Вашей же картой.
" с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлётная, Павловский тракт" - здесь уже отключали воду в мае, как и сказано на карте
Это вам в наказание за то, что маски не носите и уколы не ставите.
28.06.2021 11:20
- гость -
Пандемия никуда не денется. Надо теперь вообще к зиме не готовиться и без отопления сидеть?
28.06.2021 12:25
- гость -
Советские инженеры придумали, когда продумывали, как городам с центральным отоплением готовиться к зиме. Изначально вообще на месяцы отключали.
28.06.2021 13:11
- гость -
От ТЭЦ-3 есть тепломагистраль М-31, там отключали в мае, есть магистраль М-32, там отключают сейчас. Сейчас там, где отключали в мае, не отключат.
28.06.2021 13:33
- гость -
Это чтобы у всех тепло зимой дома было, включая антимасочников и антипрививочников.
Интересно, а объявление на подъезде висит со сроками с 28.06 по 15.07. Это что? Лень УК бегать включать/выключать?