В Алтайском крае изменили критерии вакцинации на предприятиях

Минздрав Алтайского края изменил критерии, необходимые для выездной вакцинации сотрудников предприятий.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, теперь мобильные комплексы выезжают на вакцинацию на предприятия, если желающих получить прививку не менее 50 человек.

Напомним, 24 июня в Барнауле на площади Спартака начал работу ещё один мобильный комплекс вакцинации. Он принимает желающих поставить вакцину с 8 до 20 часов.

На такой график перевели все прививочные кабинеты. Власти рассчитывают, что так они справятся с удвоившимся потоком пациентов.

Остальные мобильные комплексы пока продолжают работать с 10 до 16 часов. Однако с 1 июля возле торгового центра "Праздничный" (ул. Балтийская, 16) поставить прививку можно будет уже с 8 до 20 часов.