В Барнауле столкнулись трамвай и грузовик

Трамвай протаранил грузовик в районе перекрестка улиц Антона Петрова и Попова 28 июня. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

В посте уточнили, что из-за аварии собирается пробка. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение затруднено по улице Попова в направлении улицы Георгия Исакова.

В целом по городу сервис оценивает критичность дорожной ситуации, по данным на 15:09, на 3 балла из 10 возможных (местами затруднения). Это примерно соответствует средним значениям на это же время по понедельникам.