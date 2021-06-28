В Барнауле столкнулись трамвай и грузовик

Трамвай протаранил грузовик в районе перекрестка улиц Антона Петрова и Попова 28 июня. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
В посте уточнили, что из-за аварии собирается пробка. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение затруднено по улице Попова в направлении улицы Георгия Исакова.
В целом по городу сервис оценивает критичность дорожной ситуации, по данным на 15:09, на 3 балла из 10 возможных (местами затруднения). Это примерно соответствует средним значениям на это же время по понедельникам.
Комментарии
Абсолютно по идиотски организовано движение на этом перекрёстке.
профессионалы за рулем
Нуууу. Что не открой, везде абор. отметился..
Там начинать надо с регулирования пешеходов.
28.06.2021 16:01
АБОРИГЕН
Перекресток нормальный. Вот не пойму, водитель трамвая подъезжая к перекрестку разве не мог подать сигнал? Ему наверно льстит, что он прав! Брякни в свой колокольчик и избежишь аварии и сэкономишь свое время и пассажирам нервы.
Видимо зарплата у него не зависит от количества пассажиров. Я не оправдываю водителя грузовика, я против ДТП которые можно избежать!
Во дятлов которые въезжает на кольцо с включеным левым по воротником еапрач