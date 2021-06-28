В России может подорожать хлеб

Российские пекари предупредили о риске подорожания хлеба из-за нового ГОСТа, разрабатываемого для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза, пишет "Коммерсантъ".
В Российском союзе пекарей (РСП) отметили, что согласно новому стандарту, термин "хлебопекарная продукция" широко трактуется как "продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты".
Однако в Налоговом кодексе такого определения нет. Из-за этого предприятия могут лишиться льготного НДС в 10%, в связи с чем финансовая нагрузка на отрасль может вырасти на 22,4 млрд рублей и это "повлияет на рост цен на хлеб", отметил президент РСП Алексей Ляпин.
Однако куратор разработки ГОСТа Марина Костюченко заверила, что новый стандарт необходим в связи с появлением на рынке новых видов продукции, которая может покупателей вводить в заблуждение. Крупным производителям, которые выпекают хлеб по традиционным технологиям, опасаться роста налоговой нагрузки не стоит.
Комментарии
Едроссы хотят угробить налогами производство хлеба.
а в рф что-то подешеветь может?
налоговая нагрузка и всевозможные расходы в виде маркировки, онлайн-касс, лицензирования, только растут. Покупая что-то за 100 рублей, знайте, что добрых 50 из них - дополнительная нагрузка, иной раз совершенно не оправданная.
Когда введут маркировку вообще на все, это все подорожает минимум на 20-30%.
Плодится много сущностей сверх необходимого. Огромная избыточность.
Бизнесмены вместо того чтобы заниматься основной деятельностью, половину времени и денег тратят на внедрение все новых хотелок.
Дешевеет только совесть едим Россию
угробили все что только можно,любую отрасль возьми
в любом случае вырастит ещё цена на зерно
28.06.2021 16:06
- гость -
Когда введут маркировку вообще на все, это все подорожает минимум на 20-30%.
эта тема вообще интересна, кто не верит спроси у Алишера Усманова. Это типа системы "Платон", когда деньги прямо с неба на тебя сыпятся. А почему-то население все беднее и беднее, а Усманов и Ротенберг все богаче и богаче. Одному мне причино-следственная связь кажется?
А у нас может хоть что-то НЕ дорожать? Кроме яхт, наверное.
Так он вообще не съедобный. Из чего его пекут - то?