В России может подорожать хлеб

Российские пекари предупредили о риске подорожания хлеба из-за нового ГОСТа, разрабатываемого для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза, пишет "Коммерсантъ".

В Российском союзе пекарей (РСП) отметили, что согласно новому стандарту, термин "хлебопекарная продукция" широко трактуется как "продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты".

Однако в Налоговом кодексе такого определения нет. Из-за этого предприятия могут лишиться льготного НДС в 10%, в связи с чем финансовая нагрузка на отрасль может вырасти на 22,4 млрд рублей и это "повлияет на рост цен на хлеб", отметил президент РСП Алексей Ляпин.

Однако куратор разработки ГОСТа Марина Костюченко заверила, что новый стандарт необходим в связи с появлением на рынке новых видов продукции, которая может покупателей вводить в заблуждение. Крупным производителям, которые выпекают хлеб по традиционным технологиям, опасаться роста налоговой нагрузки не стоит.