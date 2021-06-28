Автомобиль полностью сгорел в Барнауле

Неизвестные подожгли автомобиль рано утром 28 июня в Барнауле. Согласно фотографиям с места происшествия, транспортное средство выгорело до остова.

Снимки с места инцидента опубликовал Telegram-канал "В КУРСЕ 22". При этом, где именно сгорел автомобиль, не уточняется. Владелец транспортного средства устанавливается. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 27 июня ВАЗ-2110 на ходу вспыхнул на улице Дзержинского в Камне-на-Оби. По словам владельца транспортного средства, он едва успел выбраться из транспортного средства, и оно взорвалось.

Прибывшие пожарные потушили огонь за несколько минут. Однако к этому моменту автомобиль сгорел практически полностью.