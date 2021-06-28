Фура и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Алтайском крае

Серьезное ДТП произошло на трассе Поспелиха – Алейск. На участке дороги столкнулись фура и легковой автомобиль.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", после аварии леговушка отлетела в кювет, а грузовую машину развернуло.

Подробности происшествия и наличие пострадавших в столкновении уточняется.

Напомним, что 28 июня ДТП с участием такси произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна в Барнауле. Согласно фотографиям очевидцев, в столкновении приняли участие три иномарки.

По словам свидетелей аварии, в одном из автомобилей находились дети. После ДТП внедорожник въехал в столб знака "Пешеходный переход", а два других автомобиля остались на проезжей части.