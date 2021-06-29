В Белоруссии заявили о готовности завершить интеграцию с Россией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что власти республики захотели завершить план по экономической интеграции с Россией к 1 января 2022 года. Власти обеих стран планируют создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательства, а также перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

"Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Белоруссии", – цитирует БЕЛТА слова политика.

Как отметил дипломат, Белоруссия занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров России. Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.