В Белоруссии заявили о готовности завершить интеграцию с Россией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что власти республики захотели завершить план по экономической интеграции с Россией к 1 января 2022 года. Власти обеих стран планируют создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательства, а также перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.
"Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Белоруссии", – цитирует БЕЛТА слова политика.
Как отметил дипломат, Белоруссия занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров России. Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Комментарии
Лукашенко продаёт независимость и суверенитет страны. Санкции вынудили его пойти на панель.
Евросоюз пример.
29.06.2021 08:38
- гость -
Нет, не пример. Тут дело экономикой не закончится и выскочить обратно без крови не получится.
Как и было сказано здесь на нашем уважаемом сайте.А гейропейцы непроходимо тупы со своей санкционной политикой.Ещё великий русский учёный Михаил Ломоносов выявил:"Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыло."
PS А что случилось?Белорусского гражданина оппозиционера под домашний арест посадили ))) Смотреть на это членам еврасаюза было тяжко.В моральном плане )) В ихних в грудях кошки скребли.
Смотреть на это членам еврасаюза было тяжко.В моральном плане )) В ихних в грудях кошки скребли.
Да что Евросоюз, тут месные аборигены совершили акты массовой дефекации в знак солидарности..
Абориген, вы фашист?
очень хочется, чтобы Россия присоединилась к Беларуси, а не Беларусь к России
Абориген немного не дружит со своим царём в голове.Поэтому он и накидывается на внешнего настоящего царя и на всё что с ним связано:люди,дИкторы,докторА,кони,олени...
Интересно было б посмотреть как какая нибудь условная Словакия выходила б из НАТО и ЕС, сколько воплей было б
да кто ей позволит выйти из ЕС, если она в центре ЕС. Счастье России, что она не совсем в ЕС, а точнее между ЕС и Азией
Развалить 15 республик и героически пытаться присоединить одну
Хорошая новость