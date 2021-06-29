В Барнауле парень украл 5 тысяч рублей со счета девушки и попался полиции

В Барнауле молодой человек познакомился с девушкой и украл с ее банковского счета 5 тысяч рублей. 22-летняя горожанка обратилась в полицию, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая рассказала, что познакомилась с парнем в одном из ночных клубов города. Оттуда пара направилась за фастфудом, где девушка рассчиталась с помощью смартфона.

"Увидев это, молодой человек попросил гаджет якобы для входа в социальную сеть. Пока потерпевшая ждала заказ, подозреваемый зашёл в приложение и перевёл на свою карту 5 тысяч рублей. После чего отдал телефон и под выдуманным предлогом покинул заведение. Просмотрев телефон, девушка обнаружила списание денежных средств и обратилась в полицию", — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали — им оказался 23-летний житель Тальменского района, ранее его уже судили за кражи. Он признал свою вину и пообещал возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счёта".