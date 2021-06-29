Три человека погибли, двое пострадали в аварии в Алтайском крае

Фото: "Инцидент Барнаул"

Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Михайловском районе Алтайского края, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла 29 июня около 11 часов на участке дороги между райцентром и селом Ракиты. По предварительным данным водитель Honda Fit во время движения выехал на "встречку" и врезался в автомобиль LADA Priora.

Три из четырех человек из отечественной машины погибли до приезда скорой помощи. Среди них 15-летний подросток. Еще двое пострадали. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.