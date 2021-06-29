Три человека погибли, двое пострадали в аварии в Алтайском крае

Фото: "Инцидент Барнаул"
Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Михайловском районе Алтайского края, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла 29 июня около 11 часов на участке дороги между райцентром и селом Ракиты. По предварительным данным водитель Honda Fit во время движения выехал на "встречку" и врезался в автомобиль LADA Priora.
Три из четырех человек из отечественной машины погибли до приезда скорой помощи. Среди них 15-летний подросток. Еще двое пострадали. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Может пора уже начинать делать дороги где нет нужды да и по сути невозможно выехать на встречку?
зачем нам дороги, когда нам нужны ракеты что бы пугать весь мир?
29.06.2021 14:25
АБОРИГЕН
Может пора уже начинать делать дороги где нет нужды да и по сути невозможно выехать на встречку?
Господи....Месяц назад заходил сюда, ты скулил, про судьбу, карму, дороги, отрицая разгильдяйство "рассейских рулителей". Прошел месяц. захожу - опять тот же "скулеж". Ну что с тобой делать))
А что то поменялось на дорогах, скулёжный ты наш? Нет! Наверное потому что не ты один такой тупой.
29.06.2021 15:11
АБОРИГЕНу
Вспоминай "классику" про разруху в головах, а не в туалетах. Если в башке "ветер" и "дыры" и десять полос не спасут.
они все непристегнутые в Ладе были что ли? хонда фит - это же мелкая машина, такая же, как приора
хотя.... у фита на фото (с левой стороны) салон сохранил свои размеры, а приора укоротилась
они все непристегнутые в Ладе были что ли?
В том то и дело: отечественное качество вызывает мягко говоря подозрение и недоверие..включая качество вакцины, которой в "добровольном" порядке пытаются нас вакцинировать
29.06.2021 16:10
- гость -
Все отечественное , включая тебя.
Нехорошо себя г**ом мазать.
Гость 14 43, все и так поняли что ты не пуганый идиот мог бы про ракеты и не писать.
29.06.2021 15:26
Еугений
Забудь классику, она устарела. Человек не оправдал ни чьих ожиданий. Ни коммунистов, ни нацистов, ни романтиков 19-го века. Надо просто прекратить всю эту болтовню о дырах в головах, клозетах и десяти полосах, а начать делать то что уже давно успешно работает в других странах.
Там траффика то нет практически. Пустая трасса обычно. Обычная невнимательность.
АБОРИГЕН
А что работает то в других странах???
очередное подтверждение небезопасности отечественных авто. пошлины зато ради автоваза раздули
29.06.2021 16:26
АБОРИГЕН
И что же?
Аборигеш, расскажи, не томи, что в других странах для предотвращения таких аварий делается???? А то рабочий день кончается, и домой / на дачу надо....