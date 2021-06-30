Праздник для всех: барнаульцам подарят три часа бесплатного катания на колесе обозрения

Парк "Арлекино" 1 июля 2021 года отмечает юбилей - 10 лет. В честь этого для гостей приготовили подарки и праздничные мероприятия, которые будут проходить на протяжении всего месяца.

Так, 1 июля гостям парка подарят три часа бесплатного катания на колесе обозрения — с 17:00 до 20:00. Кроме того, вас ждет концертная программа, подарки от спонсоров и аниматоры в роли героев известных мультфильмов и игр.

Анонсы следующих праздничных мероприятий будут опубликованы в социальных сетях парка "Арлекино". На территории парка необходимо быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что в парке "Арлекино" работают семейные, детские и экстремальные аттракционы, пейнтбол, веревочный городок и катание на лошадях. На территории есть несколько кафе, клуб и банкет-холл. Для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия.