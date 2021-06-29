В Барнауле перекрыли проезд через трамвайные пути на Красноармейском проспекте

В Барнауле до 8:00 6 июля перекрыли проезд через трамвайные пути на проспекте Красноармейском в районе здания № 64, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением капитального ремонта на рельсах — на участке починят 62,5 метра трамвайных путей.

Кроме того, этим летом также капитально отремонтируют трамвайные пути на пересечении улиц Попова и Взлетной, добавили в горадминистрации.

Напомним, что до 12 июля в Барнауле закрыли движение для автотранспорта по улице Чкалова на участке между зданием № 89 и строением № 30 по проспекту Красноармейскому. Это связано с проведением аварийных работ по перевооружению участка теплосети.