Жителей Алтайского края предупредили о неделе аномальной жары

Алтайский край ближайшие дни будет под властью аномальной жары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В период с 29 июня до 5 июля в регионе сохранится жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C до +35°C.

Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека.

Чтобы предотвратить перегревание, спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, исключить спиртное, пить больше воды, употреблять немного больше соли, не загорать с 11 до 17 часов и пользоваться защитным кремом.