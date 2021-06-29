Фото: vk.com/la_altay

14-летняя девочка пропала в Барнауле. Как сообщает местное отделение поискового отряда "Лиза Алерт", ребенок ушел из дома 23 июня и до сих пор не вернулся.

Согласно посту поисковиков в социальных сетях, приметы подростка следующие: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в серую кофту, голубые джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, либо видел ее, просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 ПСО "Лиза Алерт".

Напомним, что в мае 37-летний мужчина пропал в Барнауле. По информации поискового отряда "ЛизаАлерт" в Алтайском крае, 12 мая Алексей Голубь ушёл из дома и не вернулся.