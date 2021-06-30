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Три дня в очереди за прививкой, или Как проходит массовая вакцинация от COVID на Алтае

, ИА "Амител"
Медики не успевают принять всех желающих, которые приходят на передвижные пункты вакцинации. Всему виной ажиотажный спрос
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Барнаульцы по несколько дней стоят в очереди у мобильных пунктов вакцинации, чтобы поставить прививку от COVID-19. Но даже при этом получить вакцину удается не всем: слишком высокий ажиотаж среди населения, медики не успевают справиться с потоком желающих. В поликлиниках запись ведут уже на август, а через "Госуслуги", как рассказывают пациенты, записаться на прививку почти невозможно. В то же время в Минздраве говорят о том, что для создания коллективного иммунитета в день нужно прививать по 10-12 тысяч жителей края (сейчас 4,5 — 5 тысяч). Что происходит с вакцинацией в регионе и как медики будут справляться с нагрузкой, выяснял amic.ru. 

Три дня в очереди за вакциной

Жительница Барнаула Елена Царева весь день простояла в очереди к мобильному пункту вакцинации. Но зря потратила время и нервы — прививку поставить не удалось. По ее словам, "соседи по очереди" утверждали, что стоят здесь уже не первый день. 

"28 июня я приехала к 10.45 к ТЦ "Праздничный". В час проходило в среднем по девять человек. Стояла до самого закрытия, но прививку мне поставить не успели. Люди в очереди рассказывали, что приходят сюда уже третий день подряд и не могут попасть. Такая ведется агитация, а по факту привиться невозможно. Больше не пойду! Буду пробовать записаться через "Госуслуги", — рассказала читательница Елена Царева.

Но и через Госуслуги сейчас записаться сложно. Барнаульцы жалуются, что сайт часто выдает ошибку.  

"Я три дня подряд пыталась через "Госуслуги" записаться на вакцинацию, но сайт каждый раз выдавал ошибку. Два месяца назад записывала бабушку и все было в порядке. Видимо, сейчас идет такая перегрузка, что система уже не справляется. Решила поставить прививку в мобильном комплексе на площади "Спартака", но уже в 10.00 там была очередь человек 30 точно. Я простояла два часа и ушла, потому что надо было на работу. К тому времени очередь выросла вдвое", — рассказала читательница Ольга Капустина.

В Минздраве Алтайского края подчеркнули, что темпы вакцинации в регионе резко выросли. Если еще месяц назад в сутки прививали порядка тысячи человек, то сейчас вакцинируют более пяти тысяч. А 29 июня — уже и восемь тысяч. Но желающих поставить прививку гораздо больше.

Ажиотажный спрос на прививки

Прививочная кампания против коронавируса стартовала еще в феврале, напоминают в Минздраве Алтайского края. И вплоть до июня никаких очередей на прививку не было, люди раздумывали и не торопились. А сейчас общество начало осознавать, что без массовой иммунизации с вирусом не справиться, и все одномоментно решили пройти вакцинацию. В итоге возник ажиотаж и перегрузка.

В профильном ведомстве подчеркивают: возможности врачей не безграничны. Перед тем, как поставить прививку, пациента необходимо осмотреть, опросить, заполнить необходимые документы. И все это занимает время. Но в министерстве думают над тем, как увеличить охват прививками. Усугубляет ситуацию и то, что начался рост заболеваемости.

"Мы как можем расширяем наши возможности по вакцинации, но человеческие ресурсы не безграничны. Сейчас в крае фиксируется прирост заболеваемости и нам приходится направлять дополнительные кадры из поликлиник в ковидные госпитали. Кроме того, выросло количество обращений от заболевших и в сами поликлиники. И на это тоже нужны люди. Параллельно увеличиваются и объемы вакцинации. Перед нами стоит задача прививать по 10-12 тысяч человек в день, чтобы успеть до осени вакцинировать 60% населения", — поясняют в ведомстве.

Но при этом превратить поликлиники в один сплошной прививочный кабинет тоже невозможно. В крупных поликлиниках их и так уже работает минимум по два и в две смены. Медики уже в прямом смысле валятся с ног.

Рука уже колоть устала

Прививочные кабинеты в поликлиниках Алтайского края принимают пациентов с 8.00 до 20.00. Там, где есть необходимость и возможность, открываются дополнительные кабинеты. Кроме того, на выходных в городах Алтайского края планируют привлекать мобильные комплексы из районов. В будни они по-прежнему будут ездить по отдаленным селам и прививать население там.

Кроме того, на подмогу двум барнаульским комплексам, которые установлены на площади "Спартака" и возле ТЦ "Праздничный", ввводят третий передвижной комплекс. Раньше его использовали преимущественно для вакцинации на предприятиях. Например, на прошедших выходных комплекс был установлен возле Янтарного рынка. Там же он размещен и 30 июня.

На предприятиях края проводят коллективную вакцинацию сотрудников. И если раньше заявки принимали от 30 человек, то теперь в списке должно быть минимум 50 добровольцев. 29 мая сотрудники медиа-группы "FM-Продакшн" тоже организованно привились от коронавируса.

"В день я прививаю более 150 человек. На одного человека уходит от семи до десяти минут и это достаточно быстрый темп. Но бывает, что от волнения у кого-то поднимается давление. Тогда время приема увеличивается. Если честно, уже руки устали и сил почти не осталось. Мы едва справляемся с таким наплывом. Но в ближайшее время количество вакцинируемых будет еще больше, — рассказала amic.ru медсестра, которая ставит прививки.

В Минздраве также сообщили, что знают о проблемах с записью на вакцинацию через Госуслуги, но от них тут ничего не зависит. Тем, кому записаться через портал не удалось, рекомендуют звонить в колл-центр. Если возможности записаться в свою поликлинику по месту жительства нет, можно обратиться в любую другую поликлинику в регионе.

Напомним, в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией уже превысило 54 тысячи человек, выздоровели чуть больше 47 тысяч. Только за прошедшие сутки в регионе выявили 177 новых случаев заболевания COVID, 10 человек скончались с таким диагнозом.

По состоянию на 30 июня на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом коронавирус находятся 1868 человек. Кроме этого, еще у 529 пациентов рентген подтвердил вирусную пневмонию. Все они сейчас лечатся в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 368, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 142.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.06.2021 13:48
1

Кому не терпится езжайте в районы. В ЦРБ меньше очередей чем в Барнауле.

30.06.2021 13:55
- гость -

Досиделись, как всегда!
Раньше нужно было думать!

30.06.2021 13:56
гость

Больше не пойду!

Логично

30.06.2021 13:57
- гость -

В Солонешном возле М- Ра стоит автобус, медики нервно курят, народу никого!&#129335;&#9794;

30.06.2021 13:57
гость

Медики не успевают принять всех желающих

Зато языком все успевают

30.06.2021 13:58
гость

слишком высокий ажиотаж среди населения

Это потому что вакцина регистрацию не прошла, все хотят незарегистрированной уколоться

30.06.2021 13:59
гость

Может это специально делается, чтобы желание отбить?

30.06.2021 14:01
- гость -

Главное без паники!
Скоро, я думаю, откроют дополнительные пункты вакцинации!
Всех привьют!
Всем здоровья и удачи!

30.06.2021 14:02
- гость -

Барнаульцы по несколько дней стоят в очереди у мобильных пунктов вакцинации, чтобы поставить прививку от COVID-19.

К ЧЕМУ ТОГДА ПРИЗЫВАЮТ НАРОД?
ЛЮДИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ,ЧТОБЫ ПРИВИТЬСЯ?
К ЧЕМУ ВСЕ РАЗГОВОРЫ И ПРИЗЫВЫ?

В Минздраве говорят о том, что для создания коллективного иммунитета в день нужно прививать по 10-12 тысяч жителей края .

ПРИВИВАЙТЕ 12000!
КТО НЕ ДАЕТ?

30.06.2021 14:04
- гость -

Жительница Барнаула Елена Царева весь день простояла в очереди к мобильному пункту вакцинации. Но зря потратила время и нервы — прививку поставить не удалось.

Человек простоял весь день и не привился! А работодатели могут отпускать каждый день работника? Что происходит?

30.06.2021 14:05
гость

В Минздраве говорят о том, что для создания коллективного иммунитета в день нужно прививать по 10-12 тысяч жителей края

Они бы не говорили, а прививали

30.06.2021 14:07
гость

Зачем вы из каждого утюга трындите, что надо больше прививать, если не можете этого сделать?

30.06.2021 14:10
- гость -

Каковы мощности по производству вакцины? А то ажиотаж раздули, и - бац, вакцина иссякнет на самом интересном месте.

30.06.2021 14:13
- гость -

Да медики рады бы прививать больше, но их уже просто не хватает на всех! Они -то не виноваты

30.06.2021 14:16
гость

ну и народ в России. Всегда найдет как себе жизнь испортить.
Нет бы спокойно комфортно привиться - с зимы особых очередей не было, с каждого пришедшего пылинки сдували. Ан нет, надо досидеться до жареного петуха, а потом срочно поскакать галопом за прививкой, попасть в толпу таких же и верещать что везде задница и Путин виноват. Потрясающе талантливый народ.
На что-то доброе бы направить эти таланты.

30.06.2021 14:17
- гость -

В поликлинике на Кулагина работает один кабинет и до 18:30. А не два и до 20:00.

30.06.2021 14:20
- гость -

Ну это прям по рассейски. Власть обязывает народ вакцинироваться в 60% случаев, но сами даже вакцинацию 10-15% населения организовать не могут. Так если в инфраструктуре дело, то может не лозунгами кидаться, а реальной организацией вакцинации?

30.06.2021 14:29
- гость -

30.06.2021 14:16
гость
ну и народ в России.
Нет бы спокойно комфортно привиться - с зимы особых очередей не было.

Опять народ виноват?

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вакцинировался от коронавируса 28 июня.
В этот же день прививку поставил и губернатор Виктор Томенко.

30.06.2021 14:33
- гость -

в очереди можно и корону подхватить.

30.06.2021 14:34
Виктор

Летом школы, например, пустуют. Почему бы не сделать сразу по несколько прививочных кабинетов в школе на первом этаже? И можно даже организовать раздельный вход через разные двери. Обычно в школе по два-три входа + ещё дополнительные для столовой и спортзала

30.06.2021 14:37
- гость -

Все одномоментно решили пройти вакцинацию.

Надо составить график вакцинации предприятий для передвижных бригад.

30.06.2021 14:38
- гость -

30.06.2021 14:34
Виктор
Летом школы, например, пустуют. Почему бы не сделать сразу по несколько прививочных кабинетов в школе на первом этаже?

Отличная идея!

30.06.2021 14:40
- гость -

Это не очереди - это несогласованные митинги против антипрививочников. По конституции митинги разрешены, но требуют согласования администрации, кроме того сейчас пандемия поэтому такие митинги не законны)

30.06.2021 14:42
Гость


- гость -
в очереди можно и корону подхватить.

Вас кто вынуждает к впереди стоящей жеппе прижиматься? (да и сзади подстрахуйтесь) Соблюдайте,как везде,1,5 м. дистанцию и не заразитесь.

30.06.2021 14:49
- гость -

в школах не разрешат делать прививки, это можно делать только в лицензированных прививочных кабинетах

30.06.2021 14:50
- гость -

30.06.2021 14:49 а в пазике, который ремонт последний раз видел еще до перестройки, можно?

30.06.2021 14:53
- гость -

"И вплоть до июня никаких очередей на прививку не было" - наглая ложь: с февраля 2021г в П-ке № 3 на Молодежной очередь по 15-20 человек в кабинет вакцинации. Ходила три недели в процедурный - он рядом - и все три недели наблюдала это "отсутствие очередей".
А насчет нехватки медиков - дополнительно привлечь например студентов медколледжа не судьба?

30.06.2021 15:00
Гость

А насчет нехватки медиков - дополнительно привлечь например студентов медколледжа не судьба?
Колледж прямо бездонный!

30.06.2021 15:02
- гость -

в Минздраве говорят о том, что для создания коллективного иммунитета в день нужно прививать по 12 тысяч жителей края.

Раз Минздрав края так считает,пусть делает. Желающих привиться много.

30.06.2021 15:08
- гость -

У студентов нет сертификата специалиста.

30.06.2021 15:09
- гость -

нам приходится направлять дополнительные кадры из поликлиник в ковидные госпитали.

Реаниматологами в красную зону?

30.06.2021 15:11
Внимательный из Барнаула


Наглядное подтверждение недоверия к вакцине и власти, в марте-апреле,
когда можно было спокойно сделать прививку без очереди никто не шел прививаться,
как только власть начала закручивать гайки, все пошли.

30.06.2021 15:19
Гость

30.06.2021 15:11
Внимательный из Барнаула
И какую гайку тебе закрутили?

30.06.2021 15:22
- гость -

А весь этот ажиотаж от того, что если не ширнулся человек, то могут отстранить на работе. Спасибо власти за прививочку от короны и за законы антинародные, добровольно-принудительные!

30.06.2021 15:25
Гость

30.06.2021 15:22
- гость -
Кого отстранили?

30.06.2021 15:25
- гость -

Амител,какое решение из сложившейся ситуации предлагает Минздрав края?

Как разгрузить очереди и спокойно выйти на эти необходимые 12000?

Пусть привлекают частные клиники, выпускников мед.университета, преподавателей мед.университета.

30.06.2021 15:36
карабас

30.06.2021 15:25
- гость -

кто финансировать будет ??((

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