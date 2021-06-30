Три дня в очереди за прививкой, или Как проходит массовая вакцинация от COVID на Алтае

Барнаульцы по несколько дней стоят в очереди у мобильных пунктов вакцинации, чтобы поставить прививку от COVID-19. Но даже при этом получить вакцину удается не всем: слишком высокий ажиотаж среди населения, медики не успевают справиться с потоком желающих. В поликлиниках запись ведут уже на август, а через "Госуслуги", как рассказывают пациенты, записаться на прививку почти невозможно. В то же время в Минздраве говорят о том, что для создания коллективного иммунитета в день нужно прививать по 10-12 тысяч жителей края (сейчас 4,5 — 5 тысяч). Что происходит с вакцинацией в регионе и как медики будут справляться с нагрузкой, выяснял amic.ru.

Три дня в очереди за вакциной

Жительница Барнаула Елена Царева весь день простояла в очереди к мобильному пункту вакцинации. Но зря потратила время и нервы — прививку поставить не удалось. По ее словам, "соседи по очереди" утверждали, что стоят здесь уже не первый день.

"28 июня я приехала к 10.45 к ТЦ "Праздничный". В час проходило в среднем по девять человек. Стояла до самого закрытия, но прививку мне поставить не успели. Люди в очереди рассказывали, что приходят сюда уже третий день подряд и не могут попасть. Такая ведется агитация, а по факту привиться невозможно. Больше не пойду! Буду пробовать записаться через "Госуслуги", — рассказала читательница Елена Царева.

Но и через Госуслуги сейчас записаться сложно. Барнаульцы жалуются, что сайт часто выдает ошибку.

"Я три дня подряд пыталась через "Госуслуги" записаться на вакцинацию, но сайт каждый раз выдавал ошибку. Два месяца назад записывала бабушку и все было в порядке. Видимо, сейчас идет такая перегрузка, что система уже не справляется. Решила поставить прививку в мобильном комплексе на площади "Спартака", но уже в 10.00 там была очередь человек 30 точно. Я простояла два часа и ушла, потому что надо было на работу. К тому времени очередь выросла вдвое", — рассказала читательница Ольга Капустина.

В Минздраве Алтайского края подчеркнули, что темпы вакцинации в регионе резко выросли. Если еще месяц назад в сутки прививали порядка тысячи человек, то сейчас вакцинируют более пяти тысяч. А 29 июня — уже и восемь тысяч. Но желающих поставить прививку гораздо больше.

Ажиотажный спрос на прививки

Прививочная кампания против коронавируса стартовала еще в феврале, напоминают в Минздраве Алтайского края. И вплоть до июня никаких очередей на прививку не было, люди раздумывали и не торопились. А сейчас общество начало осознавать, что без массовой иммунизации с вирусом не справиться, и все одномоментно решили пройти вакцинацию. В итоге возник ажиотаж и перегрузка.

В профильном ведомстве подчеркивают: возможности врачей не безграничны. Перед тем, как поставить прививку, пациента необходимо осмотреть, опросить, заполнить необходимые документы. И все это занимает время. Но в министерстве думают над тем, как увеличить охват прививками. Усугубляет ситуацию и то, что начался рост заболеваемости.

"Мы как можем расширяем наши возможности по вакцинации, но человеческие ресурсы не безграничны. Сейчас в крае фиксируется прирост заболеваемости и нам приходится направлять дополнительные кадры из поликлиник в ковидные госпитали. Кроме того, выросло количество обращений от заболевших и в сами поликлиники. И на это тоже нужны люди. Параллельно увеличиваются и объемы вакцинации. Перед нами стоит задача прививать по 10-12 тысяч человек в день, чтобы успеть до осени вакцинировать 60% населения", — поясняют в ведомстве.

Но при этом превратить поликлиники в один сплошной прививочный кабинет тоже невозможно. В крупных поликлиниках их и так уже работает минимум по два и в две смены. Медики уже в прямом смысле валятся с ног.

Рука уже колоть устала

Прививочные кабинеты в поликлиниках Алтайского края принимают пациентов с 8.00 до 20.00. Там, где есть необходимость и возможность, открываются дополнительные кабинеты. Кроме того, на выходных в городах Алтайского края планируют привлекать мобильные комплексы из районов. В будни они по-прежнему будут ездить по отдаленным селам и прививать население там.

Кроме того, на подмогу двум барнаульским комплексам, которые установлены на площади "Спартака" и возле ТЦ "Праздничный", ввводят третий передвижной комплекс. Раньше его использовали преимущественно для вакцинации на предприятиях. Например, на прошедших выходных комплекс был установлен возле Янтарного рынка. Там же он размещен и 30 июня.

На предприятиях края проводят коллективную вакцинацию сотрудников. И если раньше заявки принимали от 30 человек, то теперь в списке должно быть минимум 50 добровольцев. 29 мая сотрудники медиа-группы "FM-Продакшн" тоже организованно привились от коронавируса.

"В день я прививаю более 150 человек. На одного человека уходит от семи до десяти минут и это достаточно быстрый темп. Но бывает, что от волнения у кого-то поднимается давление. Тогда время приема увеличивается. Если честно, уже руки устали и сил почти не осталось. Мы едва справляемся с таким наплывом. Но в ближайшее время количество вакцинируемых будет еще больше, — рассказала amic.ru медсестра, которая ставит прививки.

В Минздраве также сообщили, что знают о проблемах с записью на вакцинацию через Госуслуги, но от них тут ничего не зависит. Тем, кому записаться через портал не удалось, рекомендуют звонить в колл-центр. Если возможности записаться в свою поликлинику по месту жительства нет, можно обратиться в любую другую поликлинику в регионе.

Напомним, в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией уже превысило 54 тысячи человек, выздоровели чуть больше 47 тысяч. Только за прошедшие сутки в регионе выявили 177 новых случаев заболевания COVID, 10 человек скончались с таким диагнозом.

По состоянию на 30 июня на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом коронавирус находятся 1868 человек. Кроме этого, еще у 529 пациентов рентген подтвердил вирусную пневмонию. Все они сейчас лечатся в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 368, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 142.