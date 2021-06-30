Алтайские полицейские разоблачили мнимых работников банка

В Алтайском крае полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новосибирской области, которые под предлогом выдачи кредитов обманули нескольких россиян и похитили у них деньги. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Для нелегального заработка семеро молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет разработали мошенническую схему. Для ее реализации они создали кол-центр в арендованном офисном помещении в Новосибирске.

"Затем под видом работников банка обзванивали граждан (телефонные номера взяли в Интернете) и сообщали, что им одобрен кредит. После чего под предлогом получения денежных средств, доставки и подписания кредитных документов, брали у людей предоплату и не возвращали её", — говорится в сообщении.

В общей сложности от действий злоумышленников пострадали четыре человека — это жители Алтайского края, Свердловской, Оренбургской и Саратовской областей. В сумме у них похитили 47 тысяч рублей.

Во время обыска из офиса обвиняемых изъяли сотовые телефоны, сим-карты, компьютерную технику, деньги и документы. Уголовное дело по статье "Мошенничество" передали в Туринский районный суд Свердловской области.