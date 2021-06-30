Подкараулил. В СК рассказали о зверском убийстве алтайской учительницы

Следственные органы продолжают поиски подозреваемого в зверском убийстве 65-летней учительницы в Новоалтайске, которое произошло 1 июня.

Как рассказали РИА Новости в региональном Следственном комитете, по основной версии, преступник дожидался пожилую женщину возле веранды, а когда она вышла, нанес ей несколько десятков ножевых ранений.

После этого мужчина зашел в дом, в котором в этот момент никого не было и похитил сумку с вещами.

"Такое чувство, что убийство тщательно спланировано: он выбрал момент, когда, кроме Ольги, в доме никого не было. Хоть она и жила одна, ее каждый день навещали дочь с внучкой, — рассказал один из соседей педагога. — Кроме того, наш сосед постоянно что-то чинит в гараже, и у него через открытые ворота хорошо видно все, что происходит на улице. Но вечером 1 июня гараж был закрыт".

Из улик на месте происшествия обнаружили отпечаток обуви у дома и в кустах неподалеку пустую сумку, принадлежащую погибшей.

Педагог проработала в школе № 30 почти 40 лет. Преподавала математику, затем перешла на должность детского психолога.

Версию, что на учительницу затаил обиду один из учеников, прорабатывали, но позже отбросили – в школе утверждают, что серьезных конфликтов со школьниками у нее никогда не было. Правоохранители полагают, что убийство совершено из корыстных побуждений.

Изучив записи камер наблюдения, расположенных неподалеку, следователи составили фоторобот подозреваемого.

На вид подозреваемому 20-30 лет, рост 180-190 см, волосы тёмные короткие прямые, лицо худощавое, вытянутое, овальной формы, бледного цвета. Был одет в спортивную кофту тёмного цвета, брюки спортивные (возможно шорты тёмного цвета, на правой стороне которых имеется надпись), белую футболку, на ногах кроссовки, на голове – кепка тёмного цвета. На спине либо в руках была мужская сумка или маленький рюкзак.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождении. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам: 8(38532) 2-00-50 или 02.