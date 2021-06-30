В Туве перевернулся УАЗ с семью подростками, погиб 13-летний водитель

В Туве перевернулась машина с семью подростками 12–14-летнего возраста, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Авария произошла вечером 29 июня в Дзун-Хемчикском районе. 13-летний мальчик, житель города Чадан, сел за руль УАЗа, но не справился с управлением и машина перевернулась.
В результате водитель погиб на месте, еще шесть несовершеннолетних пассажиров пострадали. Детей доставили в больницу, а после оказания медпомощи отпустили домой.
Полицейские выяснили, что все участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобиль принадлежит отцу одного из пассажиров. По факту аварии проходит предварительная проверка.
Комментарии
"не были пристегнуты ремнями безопасности", данный автомобиль не оснащен ремнями безопасности! В 90-х доводилось возить директора на таком УАЗике!