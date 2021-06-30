В Туве перевернулся УАЗ с семью подростками, погиб 13-летний водитель

В Туве перевернулась машина с семью подростками 12–14-летнего возраста, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария произошла вечером 29 июня в Дзун-Хемчикском районе. 13-летний мальчик, житель города Чадан, сел за руль УАЗа, но не справился с управлением и машина перевернулась.

В результате водитель погиб на месте, еще шесть несовершеннолетних пассажиров пострадали. Детей доставили в больницу, а после оказания медпомощи отпустили домой.

Полицейские выяснили, что все участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобиль принадлежит отцу одного из пассажиров. По факту аварии проходит предварительная проверка.