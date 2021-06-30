Бийские справедливороссы возмущены ликвидацией одного из комитетов в городской Думе

В Бийской городской Думе было рассмотрено предложение спикера Сергея Ларейкина по сокращению количества комитетов БГД, а именно слиянию комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству и комитета по земельным отношениям и строительству. О том, что этот вопрос будет рассматриваться на сессии депутаты узнали только накануне, утверждают в партии "Справедливая Россия — за правду".

Кроме того, по мнению справедливороссов такое решение — это нарушение регламента, а также реакция на действия теперь уже оппозиционного депутата фракции "СР" Руслана Курасова, возглавляющего земельный комитет.

"Видимо, его работа в Думе серьезно мешает большинству, раз они решились на нарушение регламента и откровенного протаскивания угодного решения", — отметили в партии .

Лидер фракции "Справедливой России" в Думе Бийска Диана Чуй это решение оценивает как "политический заговор" фракции большинства и коммунистов.

"Мы прекрасно понимаем, почему вдруг возникла экстренная необходимость упразднения комитета Думы по земельным отношениям и строительству, направление работы которого, безусловно, необходимо Бийску. Возможно, что если бы руководитель комитета был более умеренный депутат надобности в ликвидации комитета не было бы. Но для депутатов большинства, видимо, важнее не эффективность работы и профессионализм руководителя, а управляемость и подконтрольность, без участия реальной, в отличие от КПРФ, оппозиции", — заявила Диана Чуй.

Она также отметила, что ранее к работе ликвидируемого комитета по земельным отношениям и строительству вопросов не было. В связи с этим действия представителей "Единой России" и КПРФ она оценивает, как попытку набрать очков перед выборами и работу на совместный результат двух партий.